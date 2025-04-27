勞工團體追數　議員：強積金代供未落實　冀政府帶頭取消外判

5.1國際勞動節將至，有勞工團體提出6項勞工政策倡議，包括持續優化強積金制度、立法保障平台外送員權益及嚴格監察輸入人才及外勞計劃等。該勞工團體促請政府推動經濟發展的同時，亦要正視當前的勞工權益問。該勞工團體指政府仍未落實為低收入人士代供強積金，而10多年未調整供款上下限，促請政府履行承諾，又期望政府帶頭取消外判制度。

該勞工團體提出的6項倡議，包括「持續優化強積金制度，完善積金易平台」；「立法保障平台外送員權益，推動三方協商機制」；「優先保障本地就業，嚴格監察輸入人才及外勞計劃」；「立法規管建築設計安全，成立關懷傷亡援助基金」；「進一步加強本地人才培訓，助力八大中心發展」；「政府帶頭取消外判，保障基層勞工權益」。

議員黃國指取消強積金「對沖」安排，對於勞工來說是好消息；積金易平台亦方便僱員管理強積金帳戶，但政府早前承諾的代供安排仍未落實，穩健回報且收費低廉的強積金計劃未有時間表，強積金供款的上下限已10多年沒有調整，故促請政府履行承諾，盡快完善優化強積金制度，讓僱員安享晚年。

他又指現時政府大量採用外判制度，不少數據表明外判服務已無法節省資源，同時也導致外判工友面臨就業不穩定，工資偏低、工時過長、難以累積年資等問題，嚴重損害其應有權益，市民並得不到好的服務，贏的只有外判商，造成三輸一贏的局面，建議政府應以身作則保障勞工權益，帶頭取消外判，建議成立非盈利公營市政服務機構。