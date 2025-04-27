長洲舉行搶包山接力賽爭持激烈　有市民指帳篷遮擋視線

屬本港盛事的長洲太平清醮和搶包山比賽，將於下月5日佛誕舉行，當局今日(27日)在長洲舉行嘉年華和包山隊際接力賽，讓市民和遊客提早感受氣氛。早上舉行的攀包山隊際接力賽，有多隊參與，競爭激烈。有首次參與的大專生說氣氛不俗，有市民指會考慮明年參加比賽。

今日早上舉行的攀包山隊際接力賽，參與比賽的團體及機構，包括本地大專院校、政府部門、公用事業及工商機構等，比賽相當緊湊，戰況激烈，當中挑戰組首三名成績僅相差半秒之內。有份參與比賽的「包山后」王嘉欣就指，今次練習為下周的比賽打下強心針，她直言生育後體力有所下降，曾擔心未能夠找回狀態，但經過今日比賽，多了一次練習機會，對下周的比賽信心增加，又認為今年團體賽每一隊的水平都很高，見到很多年輕人參與，感到欣慰。

至於有第一次參加大專隊際比賽的大專生亦說，今日現場氣氛很好，自己本身有練習攀爬，難度不算太高。現場亦設有50多個觀眾席，讓一般市民觀看比賽。有市民特意入長洲觀看比賽，認為整體安排順暢，但認為公眾人士座位不足，部分參加者家屬或觀眾要在場外看，也有人認為設於觀眾席的帳篷遮擋視線，未能看到包山架最高3分1段的比賽過程。

此外，「攀爬嘉年華」亦設有不同攤位，包括「許願包山」供掛許願卡、攤位遊戲、手工藝製作、全國運動會群眾賽事活動攤位等。現場亦有用於搶包山比賽、約14米高的包山架供市民嘗試攀爬。有市民認為攀爬的難度較想像中低，或會考慮明年參加比賽。有爬至最高位置的小朋友直言整個體驗很好。