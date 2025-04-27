華山東號毗菲北活動　美部署反艦導彈

美國與菲律賓海軍正在西太平洋及南海舉行代號「肩並肩」聯合演習，解放軍海軍山東號航空母艦編隊上周三至上周五（23日至25日）則在菲律賓北部一帶活動，頻繁升降艦載機。美菲周日（27日）宣布海軍陸戰隊遠征攔截系統（NMESIS）已部署菲北部巴丹島。

日本防衞省統合幕僚監部上周六（26日）通報，山東號、055型導彈驅逐艦延安號、054A型導彈護衞艦衡水號編隊，上周三現身呂宋島以東的西太平洋海域。編隊之後向西航行，至上周四（24日）會合052D型導彈驅逐艦湛江號，而上周五（25日）則與055型導彈驅逐艦咸陽號穿越巴林坦海峽前往南海，山東號艦載戰機、艦載直升機分別升降70架次和60架次。

美菲「肩並肩」演習周日通報，NMESIS已首度部署巴丹島，是該款陸基反艦導彈系統首度部署菲律賓，旨在提升海上安全、盟友間協同及阻嚇能力，並為集體防衞作出貢獻。NMESIS可搭載海軍打擊導彈（NSM），射程約185公里，將涵蓋台灣與菲方之間巴士海峽及巴林坦海峽大部分區域。

另外，台灣防務部門周日通報，當天早上8時50分起陸續偵測到殲16戰機、空警500預警機等26架次解放軍軍機活動，其中14架次飛越台海中線及其延伸線，進入台北部、中部、東部及西南空域，配合解放軍艦艇執行聯合戰備警巡。上周六起，台軍偵測到5架次解放軍軍機、14艘次軍艦和1艘次公務船在台海周邊活動，其中1架次軍機飛入台灣西南空域。