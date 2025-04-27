婦女團體勞動節前到政總請願　提6大建議批最低工資少過綜援金

下周四便是五一勞動節，有團體在五一前的最後一個周末，帶同多名工友到政府總部外請願。行動前收集了勞動者意見，包括就業市場的有酬勞動及家庭生活中的無酬勞動者，提出6大建議保障本地勞工，特別是婦女勞工權益。團體指修訂連續性契約無助保障零散就業勞工、最低工資受惠人數少，以至要求暫停輸入外勞等，團體代表向政府遞交請願信後離去，也盼當局加強保障勞工權益，進一步提升生活幸福感。

香港婦女勞工協會指，未來一年，最低工資、連續性僱傭關係(俗稱418)、強積金對沖、侍產假等，部份內容曾作出過修訂建議。然而，協會指政策修訂未能回應打工仔處境，稱政府不能形式上做了就算，提出多項建議要求當局檢視法例保障網，填補漏洞。首先，政府在去年提出修訂「連續性合約」(俗稱418)，修訂為「468」(即為同一僱主連續4個星期內總工時合共68小時便可獲得有薪年假、疾病津貼、長期服務金及遣散費等)。政府指新方案將本來每個星期18小時、4個星期合共72小時的法例，縮減為68小時，可即時惠及1.14萬名現職零散工，也可鼓勵更多有意工作的人靈活投入勞動市場、但是據勞工處55號報告書指出，零散就業勞工實際上有15萬人，指有多達14萬工人被排除在外，此修例大動作但變動幅度極小，欠缺防止僱主逃避責任的措施。

其次，最低工資由兩年一檢改為一年一檢，雖然順應了社會訴求，惟最低工資覆蓋率低受惠人少，令人失望。據統計處「收入及工時按年統計調查報告」，一名全職非技術勞工每星期工時中位數是49.7小時，1小時飯鐘，每月工作26日，如按即將實施的時薪42.1港元計算，月薪為10,158港元，比二人家庭綜援水平(10,962港元)低。協會要求重新檢視制訂最低工資水平的原則，現時只跟隨通脹和物價，只保障餓不死的生活，談不上合理回報，建議參考國際上生活工資計算，以香港生活水平計算是61.5港元。

現時政府以補充勞工計劃，放寬26個基層工種輸入外勞，至年2月共批出7,380宗申請，涉及5.1萬外勞，當中與飲食業相關的超2.2萬人，但香港飲食業因港人外遊進入寒冬，零售業也同樣受創但輸入的外勞也接近4,000人，協會指政府容許輸入外勞，本地僱主不會有動力去改善條件吸引工人、提高工資及改善職安健等，故建議當局暫停輸入外勞計劃，保障本地工人權益。

其餘建議包括將年齡歧視列入反歧視條例，保障工人不因年齡而被解僱、也督促僱主按工作能力而聘請工人；盡快討論制訂標準工時，建議參考ILO(國際勞工組織)制訂標準工時在每周48小時，超時工作則1.5倍工資，目標是減免長工時。最後，家庭中照顧兒童或其他無法自理人士的照顧者，所承擔的壓力和工作量也不容忽視，也分擔社會照顧的重擔，故應獲發「為低收入家庭護老者提供生活津貼計劃」（津貼，補償照顧者為照顧付出凡努力，或因照顧而減少了的就業收入。