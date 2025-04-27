馬會首推海外客體驗套票　澳洲客稱香港氣氛較熾熱

為推動賽馬旅遊，香港賽馬會首次為海外旅客推出兩款體驗套票，至今已售出100套。在今日(27日)舉行的賽事吸引逾4.6萬人入場，當中旅客人數逾9,300人，為歷來冠軍賽馬日新高。有澳洲企業行政總裁表示，沙田馬場擁有全球最美的賽道，看台上人山人海，馬場內氣氛比澳洲更熾熱，我十分期待再次到訪香港及馬場。

今日舉行的冠軍賽馬日有超過4.6萬人入場，當中旅客人數逾9,300人，是歷來冠軍賽馬日新高，而今日入場旅客中，內地旅客佔逾8,200人，相比去年冠軍賽馬日的5,200人，增幅近六成。在馬會積極推動賽馬旅遊下，今個馬季截至今天賽事共吸引逾13.6萬旅客前來香港觀賞賽馬賽事，已經遠超上個馬季全季總數的9.3萬人。

馬會推出的兩款體驗套票，分別為「尊尚禮遇套票」及「探索體驗套票」，吸引海外的馬迷來港消費和旅遊。今日的賽事吸引超過1,000名海外遊客，當中近100人購買了體驗套票。購買尊尚套票的旅客中，有16名屬會展獎勵旅遊(MICE)旅客，他們來自澳洲中大型企業行政總裁組成的私人團體，澳洲企業CGH Group行政總裁Rob Blenkinship指，今次留港四日主要與合作夥伴會面，並發掘其企業在港發展的機遇，由於團體中不少成員均是馬主，均特意安排到訪沙田馬場，體驗香港賽馬氣氛，「沙田馬場擁有全球最美的賽道，看台上人山人海，馬場內氣氛比澳洲更熾熱，我十分期待再次到訪香港及馬場。」

另外12名澳洲旅行社的旅客購買了尊尚套票，他們都是澳洲的馬主或育馬者，今次將在港逗留7天，人均消費近7萬港元。該旅行社董事總經理Grant Morgan表示，香港賽馬聞名澳洲，場地和相關設施具吸引力。今次為該旅行社首次前來參與冠軍賽馬日，未來會繼續組團來港觀賽。

馬會行政總裁應家柏表示，雖然面臨全球經濟和政治不穩定性的挑戰，馬主及部分頂級客戶可能會受到些許影響，但馬會在提供世界級的賽馬賽事和體育娛樂方面的策略取得成功，同時不會自滿也不會原地踏步，會繼續提升香港賽馬的水平。