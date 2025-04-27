香港舉辦7個時尚生活展　吸引約6000展商參展

貿易發展局今日（27日）起至本周三（30日）舉辦7個多元化的時尚生活展覽，包括禮品及贈品展、時尚家品及家紡展、時裝節、國際授權展及亞洲授權業會議等，展覽及會議雲集來自逾30個國家及地區約6,000家展商參與；並將舉行約60場研討會及論壇等，涵蓋最新市場分析、文化創意設計、智慧型工業、銀髮經濟、及可持續發展等。

參展展商來自逾30個國家及地區，當中包括中國內地和香港，還有亞太地區的澳洲、日本、韓國、馬來西亞和泰國等，以及歐美的意大利、西班牙、瑞士和美國等。Fashion InStyle首次迎來奧地利及英國展商，印包展亦新增柬埔寨展商。

歷史最悠久的禮品展以「飛越奇妙四十載」為主題，打造融合功能與文化創意設計的商貿平台。今年多個展商推出盲盒回應潮流；為迎合香港銀髮經濟發展，亦增設樂齡科技生活館，打造睡房、客廳、浴室和遊戲室四個場景，展出超過10家本地企業的創新樂齡科技產品，如社交機械人、智能流動廁所及智能拐杖等。

貿發局副總裁張淑芬表示，香港的禮品、家品、時裝及包裝等出口迎合中高檔市場的需求，業務由原件製造轉為原創設計，該局一直致力配合展商升級轉型的發展需要，並提升展會質素，為文化創意設計打造優質展示平台，鞏固香港作為區內創意樞紐的領導地位。展覽為買家提供一站式的多元化採購選擇，協助業界開拓跨行業和跨領域的商機，締造協同效應。