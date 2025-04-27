商務部長冀歐盟　解決對華電動車反補貼案

商務部部長王文濤周日（27日）會見德國汽車工業協會主席穆勒，雙方就中德汽車產業合作、歐盟對華電動車反補貼案等議題進行交流。王文濤表示，中國對外開放大門只會愈開愈大，利用外資政策沒有變也不會變，希望德國汽車企業把握機遇，堅定投資中國信心。

王文濤指出，當前國際形勢複雜嚴峻，個別國家單邊主義、保護主義做法嚴重破壞國際經貿秩序和全球產供鏈穩定，汽車行業首當其衝。中國和歐盟是捍衞多邊主義和自由貿易的兩大支柱，希望德國汽車工業協會繼續發揮積極作用，推動德國和歐盟堅定維護多邊貿易體制和全球產供鏈穩定，並同中方相向而行，在尊重國際經貿規則的基礎上，早日妥善解決歐盟對華電動車反補貼案。

穆勒表示，德國汽車工業協會近日和多家會員企業參加上海車展，對中國汽車產業電動化、數碼化發展印象深刻，進一步堅定將中國作為最重要市場的看法。汽車產業應堅持全球化，通過開放與合作應對挑戰，盲目加徵關稅無益於全球經濟穩定。協會堅決反對貿易保護主義，期待歐中電動車案磋商盡快取得積極進展，妥善化解貿易摩擦，並鼓勵德國車企擴大對華投資，歡迎中國車企赴德投資，共同推動汽車產業升級和技術創新。