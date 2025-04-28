中學生以拿破崙蛋糕為靈感　設計三層發電馬路構思

有團體舉行學生創意發明比賽，從綠色建築、綠色交通和綠色能源三大主題設計解決方案，以助香港達至碳中和，建構可持續發展社區。聖羅撒書院是其中一隊入圍決賽的隊伍，他們提出改造馬路成為三層發電系統的構思，成員之一胡凱晴表示，該設計構想如「拿破崙蛋糕」一樣，第一層是以車輛與地面磨擦產生的靜電發電，第二層是在地底設置小型發電裝置，靠車輛駛過產生的重力發電，第三層是在馬路設置多個小型孔收集雨水，以地底的水車輛進行發電。

胡凱晴續指，透過這3個發電系統，可以應用在紅綠燈等電力需要，讓馬路變得更有意義，為環保出一分力。奧雅納工程顧問能源工程師的商界義工陳嘉恩則指，相關設計在外國已經證明在技術上可行，雖然靜電發電和重力發電產生的電量較微，但水力則可產生大量電力。

拔萃女書院隊伍則憑使用自然通風及瀑布式水流系統的獨立建築設計，打入決賽，該設計以水流吸收熱力達至散熱效果，減低使用冷氣機的耗電及碳排放，團隊成員張芷琪指，設計參考了中國古代宋明時期的屋頂建築設計，包括宮庭和避暑山莊等，發現透過屋頂斜坡的水流，可以起到降溫效果，並通過實驗，以香港的天氣計算，可以成功降低攝氏3至5度，而那些水可以循環再用，經計算較冷氣機可減少4倍用電量。

《bE inspired!創想我城比賽》由非牟利機構青年成就香港部與奧雅納工程顧問共同舉行，吸引全港44間中學逾320名中二至中五學生，組成過百支隊伍參與；九支入圍決賽隊伍獲得奧雅納義工的專業指導，並將於5月3日在將軍澳廣場舉行的決賽展覽日向公眾展示創意成果；公眾亦可參與即場投票，選出市民最喜愛的設計。