「數碼轉型支援先導計劃」助旅遊業中小企吸納新旅客

新一代的旅客不僅習慣在網上進行資料搜集，更傾向於出發前在網上預購當地景點或體驗的門票。對香港旅遊業中小企而言，單靠口碑宣傳已難以有效吸引這類客群。為提升市場競爭力，旅遊業中小企需要積極進行數碼轉型，利用社交平台及網上商店等渠道宣傳，以吸納新客源。參與「數碼轉型支援先導計劃」可以協助旅遊業中小企快速應用現成的數碼科技方案，例如「電子支付系統及店面銷售」、「線上推廣」和「客戶管理及優惠系統」，既能提升旅客體驗，同時增加公司在市場上的知名度。

以樂見旅遊為例，這家原本專營本地遊及海外旅行團的業者，過去依賴顧客口碑吸納新客戶。隨著後疫情時代消費模式轉變，旅客普遍傾向自行於網上預訂機票、住宿及景點門票，導致傳統旅行團服務需求銳減。為應對市場變化，樂見旅遊重新定位其市場策略，推出度身訂做的本地深度特色旅行團，並加強對內地市場推廣，以開拓新的客源。

樂見旅遊項目經理梁金華認為，本港旅遊業競爭大，服務及產品大同小異，因此精準的宣傳策略非常重要。由於中小企的資源有限，難以有效經營社交媒體宣傳。樂見旅遊透過「數碼轉型支援先導計劃」獲得政府資助，並應用由數碼科技方案供應商FaceBid提供的方案，積極針對內地及本港旅客於社交平台進行策略性的宣傳。梁金華認為有關方案有效提升公司在本港及內地的知名度，很快就成功吸引目標客群向其查詢及報名深度特色旅行團。

FaceBid總經理梁心妍指出，在電商普及市場競爭白熱化下，數碼轉型已成為中小企生存關鍵。其團隊為樂見旅遊設計的推廣策略，結合「網紅」及「素人」的真實體驗分享，有效擴大及接觸目標客群。

而擁有70年歷史的中式觀光帆船「鴨靈號」同樣受惠於此計劃。船主鄧添穩認為傳統的售票和推廣模式已無法滿足現今旅客的需求及期望，必須進行數碼轉型，並採用創新營銷策略來保持競爭力。以往「鴨靈號」的客群以西方旅客為主，現在透過國內的主流社交平台宣傳，讓內地旅客一站式了解船隻歷史及服務詳情，同時可以輕鬆購票。此舉成功提升了內地旅客對這艘標誌性中式古董帆船的認知及興趣，同時增加銷售額。目前內地旅客比例已增至其業務兩成，成效顯著。

為「鴨靈號」提供數碼科技方案的供應商易拓客，專注於系統開發與品牌代營運。創辦人兼行政總裁翁育明認為，過於複雜的系統功能可能會影響旅客的使用體驗。因此，他們為「鴨靈號」設計的方案不僅符合旅客的使用習慣，更提供一站式產品資訊及購票服務，確保內地旅客和本地消費者均能輕鬆使用該系統。翁育明強調，中小企踏出數碼轉型的第一步後，未來可按業務需求擴充平台功能，例如增設電子優惠券、服務預約、產品預售、包團及會員積分獎賞等功能，持續保持企業的競爭力。