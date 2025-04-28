全國人大常委會　研究進一步充實民營經濟發展

十四屆全國人大常委會第十五次會議周日（27日）上午在北京舉行第一次全體會議。會議聽取了關於民營經濟促進法草案審議結果的報告，草案三審稿進一步充實支持民營經濟發展相關舉措，進一步規範執法行為，加強勞動者合法權益保護，優化民營經濟健康發展、高質量發展的法治環境。會議同時聽取了關於個別代表的代表資格的報告，還審議了有關任免案。

除民營經濟促進法外，會議聽取多項草案審議結果的報告，包括傳染病防治法修訂草案、原子能法草案修改情況、仲裁法修訂草案修改情況。會議就多項提請審議的草案作出說明，包括生態環境法典草案、國家發展規劃法草案、監獄法修訂草案、授權國務院在中國（新疆）自由貿易試驗區暫時調整適用種子法有關規定的決定草案、批准《中華人民共和國和埃塞俄比亞聯邦民主共和國關於移管被判刑人的條約》的議案，以及批准《中華人民共和國和沙特阿拉伯王國關於民事和商事司法協助與合作的協定》的議案。

會上，生態環境部報告關於2024年度環境狀況和環境保護目標完成情況；財政部報告關於2023年度國有資產管理情況報告審議意見的研究處理情況和整改問責情況。