部分另類煙連接App　彈出「長時間未使用」通知　議員倡禁管有煙機

政府推「控煙10招」，將多項涉及未完稅香煙罪行罰則上調，明年起，落實排隊禁煙、指定處所出入口3米範圍禁煙等措施。當局擬自2027年第二季禁止非薄荷味加味煙、明年4月30日起禁止於公眾地方管有「煙彈」等。立法會衞生事務委員會主席林哲玄指，有部分另類煙的煙機可連接手機應用程式，會彈出「長時間未使用」或推廣新味道的通知，引誘市民吸煙。他認為此反映煙機有危險性，加上政府在3年前，已禁止進口和銷售另類煙產品，現時是適當時候再擴大禁止管有「煙機」。

林哲玄今日(28日)在電台節目表示，作為醫生一定支持盡量多地方禁止吸煙，增加戒煙誘因，又指見到多人排隊候車停止吸煙是自律和禮貌的行為。批發及零售界議員邵家輝出席同一節目，他認為需要反思措施會否令部分吸煙的旅客訪港時有所顧慮，另外，現時政府未有禁止旅客攜帶加味煙入境，或令本港私煙市場更蓬勃，當局需要再作研究。

醫務衞生局副秘書長李力綱回應稱，商務旅客來港考慮的是商機，休閒旅客著重整體的體驗，在港吸煙並非考慮因素。李強調當局已平衡各方作通盤考慮，非以狹隘眼光實施控煙工作，「控煙10招」對經濟影響微乎其微。他指，政府本周將約見旅遊業界，反映措施對旅客無額外影響。對於私煙市場方面，李力綱強調政府會加強打擊私煙，引入完稅標籤制度和提高罰則。