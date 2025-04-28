內地五一料日均215萬人次出入境　入境遊同比增1.7倍

國家移民管理局周一（28日）預測，今年五一假期全國口岸日均出入境人次將達215萬，較去年同期增長27%。預計出入境客流高峰將主要集中在5月1日和5月5日。而據網上旅遊預訂平台數據顯示，截至目前，今年五一入境遊訂單量同比增長173%，遊客主要來自南韓、日本、新加坡等地。

五一假期，大型國際空港口岸出入境客流將穩步增加，上海浦東、廣州白雲、北京首都、杭州蕭山、成都天府等大型國際機場口岸預計日均出入境人次分別為10.1萬、5萬、4.5萬、1.9萬、1.8萬。五一期間，粵港澳三地將舉辦多場大型活動，毗鄰港澳陸路口岸通關流量將明顯增多，其中深圳羅湖、福田、深圳灣、蓮塘、廣深港高鐵西九龍站口岸日均出入境人次預計將分別達到25萬、22萬、15萬、10萬、10萬，珠海拱北、港珠澳大橋、青茂、橫琴口岸日均出入境人次預計將分別達到37萬、12.7萬、10.7萬、10萬。

出境遊方面，中短途旅遊成為中國遊客的熱門選擇。據航旅縱橫大數據顯示，截至上周四（24日），五一假期出入境航線機票預訂量超103萬張，比去年同期增長約25%。機票價格方面，節前出行較划算。例如5月1日至5月5日北京往返吉隆坡機票價格已超過7,400元（人民幣，下同，約7,900港元）。但是4月29日至5月3日往返同航班價格便宜一半；另5月1日至5月5日北京往返杭州機票價格接近3,000元（約3,200港元），4月29日至5月3日的價格則不到1,000元（約1,070港元）。