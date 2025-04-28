朱立倫宣布　擬下月提出罷免和彈劾賴清德議案

台灣國民黨新北及基隆黨部周一（28日）被搜之際，國民黨主席朱立倫表示，擬於下月20日、賴清德就職一周年時推行罷賴及彈劾議案，要求各地的民意代表，包括立委、不分區立委、各縣市議員等積極都要協助，並會把相關成果列入考核，供支持者參考。

台灣兩大在野黨上周六（26日）號召群眾前往台北凱達格蘭大道，對賴清德發出「反綠共，戰獨裁」，朱立倫揚言將在5月20日賴清德就職周年開展罷賴行動。朱立倫周一在記者會上說：「我本來說剩下22天（距離520就職一年的日期），是不是請賴清德團結台灣，放下屠刀，但是看來賴清德字典裡只有鬥、不斷鬥、砍殺在野黨。」

他表示，已要求全台民代、立委、不分區立委、各縣市議員團結努力，協助罷綠選區第二階段連署，一定要全力以赴，把二階連署的結果列入考核、公告，讓藍營支持者知道在地民代們的努力成果，讓大家一起見證，「相信這就是罷免賴清德重要裡程碑。」

朱立倫還說，當人民力量發揮出來時，不但520當天開始，國會要提出罷免案、彈劾案，接下來台灣各地也要全面發動各種方式的罷免賴清德運動，讓賴知道最偉大的是人民力量，最重要的是維護民主自由，更不能用消滅在野黨做為一年來最大政績。