政府更新人才清單　議員憂拖低本地員工薪酬

本港鬧人才荒，政府早前更新人才清單，搶人才。有議員今日(28日)在立法會一個委員會上關注會否拖低本地員工薪酬，而當局則指專業人士薪酬由市場決定，難以由政府就每個專業進行薪酬調查。

更新的人才清單主要加入與推動「八大中心」發展相關的產業所需人才，新增9項專業自外輸入人才，包括創新科技、金融服務、法律及爭議解決服務和航空及航運服務等，涵蓋的專業擴至60項，有關清單已於3月1日生效。

議員陸頌雄在立法會人力事務委員會上表明不反對透過清單補充技術人才， 但關注會否影響本地就業市場，包括本地員工薪酬被拖低，而本身是中醫的議員陳永光指本港中醫要有本地執業資格，質疑透過人才清單引入中醫效果不大。

對於上述質疑，勞工及福利局長孫玉菡回應指由2018年起透過人才清單來港的人才，分布在40、50種行業，又指專業人士薪酬由市場決定，難以由政府就每個專業進行薪酬調查，而專業亦有各自薪酬架構，相信引入的人才，薪酬與市場相若，而透過清單輸入的最低工資要求，維持在不低於3萬港元。

另有議員關注人才清單有否「可加可減退場機制」，以保障本地員工就業優先。孫玉菡回應稱，人才清單不會一成不變，不排除可能會減少，但要給予時間發揮效益。