本年度學校修葺工程開支逾19億　當局稱校舍分配將以重置為主

按新校舍設計，校園內盡量設有開放、綠色和自然通風的環境，為鄰近建築物提供通風廊，同時為學生提供充足的活動空間和運動設施。

目前全港約有900所公營學校，在不同時期按當時的標準興建。教育局副秘書長梁蘊儀在網誌表示，校舍環境和學與教有莫大關係，政府多年來持續地為以昔日建校標準興建的資助學校校舍，進行小型改裝工程、安裝空調設備和加裝升降機，以建設無障礙校園和締造更舒適的學習環境，另外亦透過恒常的年度大規模修葺及緊急修葺工程，為資助學校提供校舍保養和修葺工程方面的全方位支援，在2024至25年度，政府於學校修葺工程的非經常性支出約為19億5千萬元。

梁蘊儀指，長遠而言要全面提升舊校舍的設施以改善學習環境，較有效的方法是按實際情況及緩急優次，有序地把學校重置到新校舍。另一方面，大型區域發展會帶來新的學位需求，教育局有需要在新發展區興建學校，並配合小學「就近入學」政策，令年幼學童毋須長途跋涉上學。

而由2017年至今，教育局向立法會財務委員會申請撥款進行的公營學校重置、重建、改建、擴建或新辦工程項目，以及落成的該等工程項目合共有36個，梁蘊儀表示為應對學齡人口結構性下跌，教育局就公營中小學學位供應作長遠規劃，未來校舍分配會以重置為主，並會善用空置或即將空置的校舍用地。另外亦積極鼓勵辦學團體將位於有剩餘學位的地區的公營學校跨區重置到新發展區，一方面滿足新發展區對學位的需求，另一方面平衡各區學位供應，穩定教育環境，達致雙贏。

現時全港約有900所公營學校，在不同時期按當時的標準興建。梁蘊儀稱學校建築設計隨着社會發展不斷演變，從空間規劃、布局，以至使用者體驗，校舍設計出現了突破性的轉變，近年來，校舍建設採用了多項新式建築技術，在質量、環保和安全等方面的表現比傳統建築方法更為優勝，設計方面亦採用「靈活學習空間」和「綠色建築」的概念以加強教學，令空間能內外結合，或與大自然融合，鼓勵學生學習和探索。