消防員涉搭歷奇教練膊頭掃後背　曾申簽保守行為方式處理遭拒

一名消防員去年9月在八鄉少年警訊中心協助籌辦少年領袖訓練營期間，被指觸碰兩名女子，因而被控普通襲擊罪。他不認罪，案件今日（28日）在屯門法院開審。庭上透露，辯方曾去信律政司，希望以簽保守行為方式處理，但被拒絕。其中一名女事主供稱，被告在走廊無端撞她，再搭她膊頭掃她後背，令她好驚。

53歲被告謝諾賢，據悉是一名消防員。姓江女事主作供指，她任職兼職歷奇教練。2024年9月28日，她跟被告在八鄉少年警訊中心籌辦少年領袖訓練營。當兩人離開訓示室、準備前往運動場時，被告的右上臂突然撞向她的左上臂，被告再伸右手搭她膊頭，繼而由右至左掃她的後背。江形容這個過程是「撞、搭、掃」，這令她「好驚」，驚到講不出聲，心想「做咩無啦啦畀人掃」，她之後怕繼續跟被告相處。

江憶述，案發前見過被告數次，已經覺得被告「好奇怪」。辯方盤問下，江同意，她曾經向被告傳訊息，說「我想遊車河」，被告問「咩事」，江當時答「Sorry」。江在庭上稱，不知為什麼會講遊車河，謂自己都覺得自己好奇怪。辯方續說，江看來有一定重量，被告把她撞到站不穩，力度應該相當大。江說，雖然她肥，但被告都健碩。她分不到被告有沒有助跑撞她。辯方指，江對被告有好感，所以才嘗試約會被告。被告拒絕，江懷恨在心。「撞、搭、掃」事件無發生過，是江「生安白造」。江一概否認。

案件編號：TMCC 2957/2024