水務署擬擴建牛潭尾濾水廠　料斥資115.35億　5年半內竣工

政府計劃擴建牛潭尾濾水廠。根據立法會文件，為應付未來發展，水務署擬於現有牛潭尾濾水廠範圍內興建新的濾水設施，並改善現有相關設施，把牛潭尾濾水廠的濾水量由每日23萬立方米，提升至每日44萬立方米。按付款當日價格計算，估計所需費用為115.35億港元，用以進行牛潭尾濾水廠擴展工程的第一期主項工程。水務署表示，計劃在財務委員會批准撥款後展開擬議工程，目標在約5年半內完成。

擴建牛潭尾濾水廠擬議工程包括，敷設總長度約8公里，直徑介乎1,400毫米至2,000毫米的主食水管，連接牛潭尾濾水廠至博愛交匯處及丹桂村的食水供應系統；建造一條長約0.6公里的隧道1以敷設直徑介乎2,000毫米至2,800毫米的原水水管及提供行車通道、兩個原水水管匯合處，以連接現有的原水隧道，於濾水廠範圍內建造通風樓及隧道入口，及於隧道內提供通風及消防系統以進行日常運作及維修；以及增建一個容量約5.4萬立方米的牛潭尾食水主配水庫。

至於早前曾指工程新建的食水管，會由現有通路的北部沿自然保育區邊界延伸，穿過自然保育區和林村郊野公園的邊界區域；小量草地、次生林地、灌叢、丹桂村北附近的植林區，直接受工程影響；工程或對附近棲息地和野生動植物造成間接影響。水務署則在文件指出，這項工程計劃對環境的影響符合《環評條例》及《環境影響評估程序的技術備忘錄》所訂的標準。有關的環評報告亦已在去年9月根據《環評條例》獲得批准及獲發環境許可證。