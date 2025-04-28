延長免疫治療藥物資助計劃　乳癌基金會加推100名額助抗癌

乳癌是香港婦女的頭號癌症，而三陰性乳癌則是常見乳癌之一，屬於預後較差的一類型種，約佔確診患者比例10%。早期三陰性乳癌患者可透過免疫治療配合化，提升治療效果。為支援早期高風險三陰性乳癌患者，香港乳癌基金會自2023年11月起推出「免疫治療藥物資助計劃」，並決定延長資助計劃至今年10月，第二階段預計會有額外100位病人受惠。

根據香港癌症資料統計中心2022年的數據，女性乳癌有5,182宗新症登記個案，佔所有女性癌症個案的28.6%，高踞女性癌症之首。香港乳癌基金會自計劃推出至今，共有150多位病人受惠，總資助金額超過2,000萬港元。

香港乳癌基金會乳癌支援中心主管陳嘉莉表示，成功獲批的患者每次療程可獲現金資助1.36萬港元，每位患者最高可獲資助23.12萬港元，計劃總資助金額超過2,000萬港元。

52歲的梁女士(化名)是第一階段「免疫治療藥物資助計劃」下的受惠者,她於去年確診第II期三陰性乳癌，經診斷後醫生建議她在術前開始接受一年的免疫治療配合化療。梁女士說她是透過基金會得知及申請「免疫治療藥物資助計劃」，由於化療會有很多副作用，接受免疫治療基本上沒有感受到有副作用的問題，而獲得資助有助她減輕治療費用的經濟負擔。