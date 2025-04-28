葵涌酒店房間闢作毒品倉　檢3300萬可卡因拘內地男

執法部門昨日(27日)展開掃毒行動，在葵涌一間酒店房間搗破一個毒品儲存中心，拘捕1名持雙程證姓李(21歲)內地男子，檢獲約42公斤懷疑可卡因，市值逾3,300萬港元。該名被捕內地男子，將被暫控一項「販運危險藥物」罪，案件明日(29日)上午在沙田裁判法院提堂。

執法部門早前根據情報分析，懷疑有販毒集團利用酒店房間作毒品儲存中心，經深入調查後，鎖定青山公路葵涌段一間酒店的目標房間。昨晨約10時半，警員到該目標房間外埋伏，趁該名內地男子離開房間時進行截查，並進入房間內搜查，在一個行李箱內起出52塊塊磚狀物體，經初步檢驗後，該批磚狀物懷疑是可卡因，遂拘捕該名報稱無業的內地男子。

調查顯示，被捕內地男子因想「搵快錢」，透過互聯網被招攬，為了1,500港元酬勞來港參與毒品交易。執法部門相信，販毒集團正是看中疑犯是遊客的身份，認為可以減低執法部門的戒心。此外，為了逃避追查，販毒集團特別選擇租住酒店房間，作為毒品儲存地點，且利用短期租住的方式頻繁更換地點，以增加追查難度。

今次行動相信已成功打擊販毒集團，阻止一批毒品流入市面。販毒集團與黑社會均會透過社交平台，誘使想搵快錢的人，特別是入世未深的年輕人參與毒品交易，實際上是為販毒集團搵「替死鬼」。販毒集團會以各種花言巧語，淡化毒品交易的風險，令人誤以為可以輕鬆「搵快錢」，惟實際上參與販毒要負上極大的法律後果。根據《危險藥物條例》，販運毒品屬嚴重罪行，最高可被判終身監禁及罰款500萬港元。