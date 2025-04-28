酒吧業哀訴復活節生意慘烈　斥控煙「過辣」無諮詢損夜生活

政府日前推出「控煙十招」，當中提到計劃於2027年禁售非薄荷味加味煙，當中亦包括相關加味水煙，又指預計對經濟影響「微乎其微」。不過，香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁今日(28日)就表示，近年經濟轉差、北上漸持續，業界反映「大時大節」的生意額甚至比平日更差，剛過去的復活節假期生意更是「慘烈」。他指出，有戶外地方的酒吧中，提供水煙能帶動近6至7成生意，批評政府於此時勢推出政策令業界百上加斤，而且當局推出措施前從未諮詢業界，他認為是罔顧業界利益、損害本港夜間娛樂行業的做法。

梁立仁又指出，今次受控煙政策影響的不止酒吧業界，亦包括大量「酒吧餐廳」。由於近年經濟轉差，大量港人北上，不少酒吧餐廳要靠水煙吸引客人，而且「純酒吧業」疫後亦漸漸式微，不少已經轉型做餐廳酒吧吸引不同客源。目前本港的酒吧中，約有3成有戶外地方合法地提供水煙，估計透過水煙帶動的生意約佔6至7成，若水煙被禁，將會業界生業受到打擊。

中環酒吧投資者張先生的店舖中，亦有部分有提供水煙。他提到，今次修例中其中一條列出，若場內有人違法吸煙，持牌人需負上刑責，是不合理的要求。他指，十多年前政府曾就類似法例諮詢業界，但由於持牌人並非執法者，只能作出勸喻，亦可能令部分酒吧被競爭對手刻意在場內吸煙而被檢控，故當時未有立例。

他認為，水煙是酒吧生意中的一個要素，就像酒吧會提供的小食般，有助吸引客人「留耐啲」。而香港的經營環境比起內地，已經「輸蝕好多」，因內地地方大、成本低，亦未有過多限制，加上「北上潮」亦令業界生意大減，惟政府卻於此時推出嚴苛法例，會令業界壓力大增，正式實施後「肯定會少咗好多(酒吧)」。

梁立仁指，新冠疫情期間，業界生意大受打擊，且嚴厲的防疫措施下，亦令本港出現大批無牌的樓上「派對房間(Party Room)」、酒吧非法提供水煙，令業界生意受到打擊之餘，亦可能加劇非法樓上舖酒吧問題。他又指出，內地不同城市亦有專業水煙館，邀請世界知名的水煙調配員到場等，形成一種獨特文化，而香港亦可以參考。他明白政府為市民健康着想才推出控煙措施，但亦希望當局勿只着重單一因素推出措施，漠視社會經濟環境、對民生的影響，尤其令本港特色的夜生活、旅客訪港的部分體驗受到影響。他建議政府以加強「管制」水煙代替「禁止水煙」，同時與業界保持溝通，制定平衡公共衞生與經濟活力的政策。

另外，醫衞局近期多次就控煙政策反駁傳媒報道，曾稱目前本港僅1成酒吧有戶外地方，反駁梁立仁提到的「3成酒吧有提供水煙」即代表「有大量酒吧違法提供水煙」。梁立仁就解釋，根據當局的要求，酒類生意要佔舖頭生意約一半才能申請「酒吧批註」，惟目前大量餐龐酒吧亦非「酒吧批註」，質疑當局反駁時欠缺對業界的基本認識。至於政府指，控煙政策計劃禁「加味水煙」，而非全禁水煙，梁就指出，絕大部分的水煙都是「加味水煙」，而「非加味水煙」則連他都未見過。