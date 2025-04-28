跨境安老僅400長者參與　議員憂院舍質素不想長者「賣豬仔」

有議員建議吸引港資在內地建港式安老社區，但政府表明無意建相關社區。

政府近年大力推動粵港澳大灣區合作，立法會政制事務委員會今（28）日討論相關事宜。有議員關注現時現時跨境安老1,000個名額只有400名長者參與，建議在內地設立港式安老社區。當局指目前無意內地設立港人社區。另有議員重提擔心內地院舍服務質素及監管機制，不想把長者「賣豬仔」。

議員陳曼琪關注現時跨境安老1,000名額只有400名長者參與，關注參與度低是否基於院舍配套、城市分布等原因。她指不少市民希望知道更多大灣區安老資訊，建議政府設立一集式諮詢平台，透過稅務優惠吸引港資北上建立港式安老社區等。

勞工及福利局副局長何啟明表示，現時整體原則是不花費額外公帑下讓長者有更多選擇，目前未有打算在內地設立港人社區。他指已委聘非政府組織在內地進行統一評估，讓身體變差的長者直接進入本港已採購的內地院舍。

社福界議員狄志遠認為現時內地部分安老院舍設備、人手較香港好，未來或有更多長者自願前往內地安老。他重提擔心內地院舍服務質素及監管機制，不想把長者「賣豬仔」，認為要有規則銜接默契。

何啟明回應稱，過往已在福利事務委員會回答過相關問題，參與計劃的院舍要取得至少4星級及2年營運經驗，社署亦會跟進院舍質素。