已婚醫生出軌4同事致對方懷孕　醫院通報解聘

北京中日友好醫院一名肖姓外科副主任醫生日前被妻子實名舉報，其與多名醫院內同事存在不正當關係。醫院周日（27日）晚發通報稱，舉報材料反映的個人問題基本屬實，已經對肖某作出開除黨籍，解除聘用關係的處理。

肖某妻子稱，她與肖某結婚多年，並育有一女，但肖某卻在婚內多次出軌，並導致對方多次懷孕。2019年初，肖某與該醫院的胸外科護士石某慧在賓館開房紀錄多達數十次。石某慧3個月內兩次為肖某懷孕後流產。石某慧丈夫發現此事後，肖某曾寫保證書。去年6月，肖某又和泌尿外科規培住院醫生董某瑩發生關係。同年9月，董某瑩懷孕，並與肖某在外租了一套公寓同居。肖某曾在工作期間陪董某瑩接受產檢，並於去年年底帶董某瑩回老家見父母。除上述兩人外，肖某又跟醫院人事處一名女員工以及胸外科的一名護士多次出入酒店。

除婚外出軌外，肖某還曾因個人心情不佳，將經已接受麻醉的病人獨自留在手術室長達 40 分鐘，強行要求更換護士。肖某畢業於北京大學醫學部，獲得外科學博士學位，曾經到美國某著名醫學中心做過訪問學者。2012年起，他擔任中日友好醫院胸外科住院醫生、主診醫生、副主任醫生，擅長治療肺部方面的疾病。