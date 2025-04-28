5年1073公僕行為不當被懲處 有官校教師用極不合適教材被革職

外界批評公務員的表現欠佳。當局計劃簡化公務員紀律程序，優化停職安排、收緊停職期間扣薪安排等措施，目標是2026年推行修訂內容。被問及過往公務員有何不當行為，當局舉例部分公務員曾涉盜竊、值勤期間動粗推撞、利用職務之便代朋友預約體育場館等事項，被當局革職、迫令退休及嚴厲譴責等。

公務員事務局局長楊何蓓茵表示，過去5個財政年度，有1,073名公務員因干犯嚴重不當行為或刑事罪行，而接受正式紀律行動和懲處，平均每年215宗。她續指，同期有2,080人因干犯性質較輕微的不當行為，而要接受簡易紀律行動，平均每年416宗。

當局建議修訂《命令》相關條文，簡化紀律程序提升處理效率，建議優化停職安排，收緊停職期間扣薪安排等措施。而因應國安法實施，當局亦會作出相應技術性修訂。楊何蓓茵強調措施並不會影響相關人員權利，目標是2026年推行修訂內容。

議員吳傑莊關注過去有何案例，楊何蓓茵交代，指最近有官校教師用「極之不合適的教材來教學生」而被革職； 有體育館任職人員利用職務之便，讓朋友不用親身到場預訂長，而被迫令退休。 她續指，有在政府場地工作人員值勤期間與同事動粗推撞，被嚴厲譴責及被罰一個月薪金。

她又舉例有人員盜竊，疫症期間在家工作時要到庭應訊，但沒向部門報備，因擅自缺勤被譴責和被罰4分之1個月薪金。她指有司機較原定工作時間遲到1小時被書面警告；有公務員領取房屋津貼期間，再沒批准下非長期居住在該自置居所，其要求歸還津貼及利息，並比口頭警告。

刑事罪行方面，她指曾有公務員在非辦公時間，在超市偷竊罪成，被當局嚴厲譴責並罰款。她再舉例有公務員在網上出售假冒名牌手錶，違反商品說明條例罪成，被當局譴責並罰款。

當局為減低研訊被拖延風險，建議收緊至被研訊者無合理原因下缺席一次，便可在其缺席下繼續研訊。議員陳振英關注何謂「合理理由」，以及以往情況佔比，又關注何謂「被革職或迫令退休以外」的紀律懲罰，以及打算扣起多少薪酬。楊何蓓茵表示，「一般平常人都會接納嘅理由我哋都會接納嘅」。在 扣薪安排方面，她解釋紀律懲罰包括「譴責」及「嚴厲譴責」，會伴隨財政處罰及影響晉升。

議員林振昇指公務員工會亦認為「樹大有枯枝」，但亦期望有公平合理機會申述。他舉例，改為書面求情後部分人或因文筆不好而有所影響，又擔心求情變成「走流程」、「行貨」，讓公務員認為反正要革職，要求情隨便寫即可。他認為對於認罪、有真誠悔意的公務員，認保留實體求情較好。楊何蓓茵表示，若人員認為口述較好，會安排影片或錄音求情，亦可安排聆訊求情，只是部分涉事人員會認為書面更好。

議員顏汶羽關注簡化紀律程序後，處理速度能提升多少。楊何蓓茵指毋須待法庭書面判決而懲處公務員的措施能加快程序1個月； 至於其他懲處則視乎個案複雜程度，但舉例以往曾經有公務員無理缺席應訊15次後，才能完成相關程序。