騙徒假冒人員呃245萬元　廉署展開調查

電話騙案愈發嚴重，騙徒除假扮受害人親朋戚友，甚至冒充執法部門行騙。香港廉政公署今日(28日)表示，近日接獲數宗涉及冒充廉署人員的投訴，受害人包括本地退休人士及大專學生，他們均接獲假冒內地官員來電，並被要求接受向進行轉帳作資金審查，合共涉款約245萬港元。由於事件涉及冒認廉署人員，廉署已就事件展開調查，並呼籲市民提高警覺。

案情指，受害人先後接獲假冒內地官員的來電，指他們涉及洗黑錢、詐騙或其他刑事罪行正被內地公安及香港廉署調查。騙徒其後透過電話及短信要求受害人以銀行轉帳形式，提交數十萬至過百萬港元之款項到廉署作「資金優先審查」，並訛稱會在完成調查後向受害人退還款項，過程中亦向受害人展示一些標題為「資金優先審查執行書」及「廉政公署執法人員委任函件」等偽造文件，令受害人受騙。

有受害人因未能透過銀行成功轉帳，騙徒便派人假冒廉署人員或內地官員到受害人住所或相約受害人在公眾地方見面，以現金方式收取騙款合共45萬港元。另外，亦有受害人應不法之徒建議，自行於網上核對來電號碼，發現來電號碼與某內地公安單位相同，遂於兩周內將多筆共約200萬港元的款項，存入騙徒提供聲稱為廉署人員的銀行帳戶。事實上，來電號碼已經被騙徒以改號技術更改，與某內地公安單位電話號碼相同，但來電根本並非來自內地公安單位。相關受害人其後懷疑自己受騙，聯絡廉署而揭發事件。