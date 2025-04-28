受致癌物黃曲霉毒素污染　進口葵花籽產品需停售回收

一批源自保加利亞的葵花籽產品可能受致癌黃曲霉毒素污染，食物環境衞生署食物安全中心今日(28日)表示，進口商Chef's Garden Limited已按指示將受影響批次中尚未出售的產品停售及銷毀，並展開回收。市民可於辦公時間致電進口商查詢涉事產品回收事宜。

涉事產品為Tovano的Zonnebloempitten (Sunflower seeds)，來源地是保加利亞，淨重700克，最佳食用日期為2025年11月30日前，批次編號為346704-038，零售商是Feather & Bone。食安中心接獲歐洲聯盟委員會食品和飼料快速預警系統的通報，指上述產品的黃曲霉毒素含量超出歐盟標準，正進行回收。

得悉事件後，食安中心隨即聯絡本地進口商跟進，初步調查發現上述進口商曾進口屬受影響批次共重約2.8公斤的產品，並分配至上述零售商出售。該產品的黃曲霉毒素含量亦超出本地法例標準。

天然存在的黃曲霉毒素已被世界衞生組織屬下的國際癌症研究機構確認對人類致癌。聯合國糧食及農業組織/世界衞生組織聯合食物添加劑專家委員會雖然沒有為其製訂健康參考值，但建議在合理的情況下，應將黃曲霉毒素的攝入量減到最少。長期攝入黃曲霉毒素可能會引致肝癌，對乙型肝炎帶菌者更會構成較大的風險。