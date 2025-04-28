全球僅存2隻　「最孤獨動物」斑鱉瀕臨滅絕

內媒周日（27日）報道，有遊客近日在江蘇蘇州動物園拍到，全國僅存的雄性斑鱉「蘇蘇」活動畫面。獲稱為「中國神獸」的斑鱉目前全球僅確認存活兩隻雄性個體，分別位於蘇州和越南東莫湖。由於最後一隻雌性斑鱉已於2019年人工授精失敗後死亡，該物種恐面臨永久滅絕。

斑鱉是地球上生存逾2.7億年的活化石，成年體長可達1.2米，曾廣泛分布於長江流域及越南北部，後因棲息地遭到破壞與人類活動，野生種群已消失。在中國神話中，斑鱉更被視為祥瑞象徵，其形象常作為碑座「贔屭」出現。

蘇州動物園的雄性斑鱉「蘇蘇」是目前中國境內唯一已知個體，吸引許多遊客專程前往觀察。有遊客分享，斑鱉通常在午間活動，天氣晴好時更會浮出水面「曬背」。由於2019年最後一次人工繁殖失敗，且現存個體均為雄性，科學家坦言現有技術難以實現克隆或幹細胞繁殖，物種延續希望渺茫。

有專家指出，應從斑鱉案例吸取教訓，加強對淡水龜鱉類的保護，包括設立保護區、打擊非法貿易等，並借鑑鼋等其他物種的人工繁育經驗。斑鱉的存亡不僅是生物多樣性的警示，更凸顯生態保護的迫切性，相關單位呼籲加強公眾教育與國際合作，為挽救極危物種爭取最後機會。