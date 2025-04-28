東鐵綫三個月兩現事故　港鐵將多方審視整體工程車車隊

港鐵昨日(27日)一列用作檢查架空電纜的工程車在東鐵綫火炭站附近發生故障，事故期間東鐵綫行車時間延長；另於今年2月一列工程車亦在近太和站附近發生故障，引致服務延誤。政府今日(28日)表示關注3個月內兩度發生工程車事故，要求港鐵進行全面檢討並提交調查報告。港鐵指，十分重視近月涉及東鐵綫工程車的兩宗事故，亦會全力配合機電署就工程車維修及緊急應變方面的特別審核。

港鐵表示，已因應昨日的工程車事故展開深入調查，以了解事故原因，並作出後續跟進。至於2月發生的另一宗涉及工程車事故，經與供應商完成調查後，正落實有關優化措施，包括積極檢討應變安排及進行修復訓練。因應近月事故，公司會就整體工程車車隊作多方面審視，包括工程車的設計、維修保養、操作程序及緊急修復流程等。

港鐵強調，確保服務安全順暢是營運的重中之中，公司對不同的鐵路資產，包括工程車、列車及其他相關設備均有恒常及嚴謹的檢查機制，並一直按照既定安排進行定期維修保養。隨着科技發展，鐵路運作所使用的系統及設備亦更多更複雜，期望透過是次全面及深入的檢視，進一步提升工程車的可靠性，配合正進行的大型資產更新，讓整體的維修保養工作能更切合未來鐵路營運需要，確保鐵路運作安全暢順，持續為乘客提供高效的服務。