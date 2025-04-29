日中友好議員聯盟訪華　促撤日水產品進口限制

中共中央對外聯絡部周二（29日）發布消息，中聯部部長劉建超周一（28日）在北京會見由日本日中友好議員聯盟會長、自民黨幹事長森山裕率領的日中友好議員聯盟代表團，表示願通過中日執政黨交流機制等渠道，與日本各政黨加強政治對話，與各界加強溝通交流。森山裕等人同日與中國人民對外友好協會會長楊萬明舉行會談，提出想要租借大熊貓。森山裕周二與全國人大常委會委員長趙樂際舉行會談，要求中方撤銷因東京電力福島第一核電站核污水排海而採取的日本水產品進口限制，並恢復日本產牛肉進口。

劉建超表示，當前國際局勢變亂交織，中日雙方應倡導團結合作，尋找發展機遇，攜手應對共同挑戰。他又指，單邊主義、保護主義危害各國共同利益，中日作為世界主要經濟體，應堅持開放包容，共同維護全球自由貿易體系。森山裕表示，雙方應按照兩國領導人為兩國關係未來發展確立的大方向，加強各層級溝通對話，鞏固雙邊關係改善勢頭，關鍵是通過對話管控分歧，推動雙邊合作盡早取得具體成果。日方高度關注當前世界經濟局勢，將繼續致力於維護基於規則的自由開放的國際貿易體制。

森山裕同日亦與楊萬明會面，提及東京上野動物園飼養的兩頭熊貓將於明年2月迎來租借期滿，指出日本有許多熊貓迷，對離別感到非常難過，所以日方希望再向中方租借。他又強調，在兩國國民感情稱不上良好的情況下，要使日中關係步入改善進程，人文交流和相互理解不可或缺。他還就該議員聯盟所屬的年輕國會議員年內訪華，詢問了中方意向。中國外交部發言人郭嘉昆周二回應指，旅居日本的大熊貓一直深受日本民眾喜愛，中日在大熊貓飼養繁育、科學研究、技術交流、公眾教育等方面取得積極合作成果，雙方就推進相關合作保持着密切溝通。