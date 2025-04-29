五一迎內地客　業界料長假前夕酒店入住率可達96%

復活節假期剛過去，旅遊及酒店業界已開始準備下周將至的五一假期，由於內地居民可享多日假期，旅遊業議會估計期間會有超過80萬內地旅客人次訪港，按年增逾6%。美麗華集團首席營運總裁陳宗彝今日(29日)在電台節目表示，去年黃金周假期，公司旗下的酒店入住率約94%。而今年截至目前，入住率約70%，較去年同一時段略高，估計到五一假期前夕，入住率可以達到96%。

陳續稱，至於旅客入住的日數，平均較去年略高，相信與自由行城市增加，多了長途客源有關。他指出，全港的酒店房價較早前有下降，去年尖沙咀區的房價平均約2,000港元一晚，銅鑼灣區則2,200港元一晚，料今年或會下降約1%。

香港旅遊促進會總幹事崔定邦在同一個電台節目表示，不少旅行社已增加人手，而導遊在上星期已到一些新景點了解，以便帶團。崔提到，啟德體育園營運後，內地很多社交平台都有討論，加上一些網上廣泛流傳的相關片段，令不少內地人都對啟德體育園有興趣，查詢如何前往，相信內地遊客就算不去啟德體育園看表演，也會有興趣到場「打卡」遊覽。