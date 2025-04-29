港珠澳大橋今年出入境人次破千萬　刷新最快紀錄

廣東省珠海邊檢總站港珠澳大橋邊檢站數據顯示，今年截至周日（27日），經港珠澳大橋珠海公路口岸出入境旅客已突破1,000萬人次，同比增長超過18.9%，刷新口岸自開通以來客流破千萬人次的最快紀錄，較去年提前25天。

今年以來，港珠澳大橋珠海公路口岸出入境客流呈現大進大出趨勢，尤其在周末及節假日期間。據港珠澳大橋邊檢站統計，今年以來，大橋口岸日客流量超10萬人次以上天數達30天，是去年同期的兩倍。其中在今年2月1日，口岸單日客流量達17萬人次，創下港珠澳大橋開通以來單日最高記錄。

隨着內地赴港澳個人遊城市持續擴容及赴港澳旅遊一簽多行、一周一行政策實施，今年持港澳旅遊簽注經港珠澳大橋往來的內地旅客已超過192萬人次，同比增長13.7%。而隨着港車北上、澳車北上政策推出，今年經大橋珠海公路口岸出入境港澳單牌車總量已逾118.8萬輛次，同比增加32.4%；日均數量超過1萬輛次，較去年同期增加約2,500輛次。在港澳單牌車帶動下，截至周日，經該站查驗港澳旅客已超過578.5萬人次，同比增加14.7%。