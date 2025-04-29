指電影業陷雙重寒冬　議員倡拓新融資平台　吸引加密幣投資者

市道疲弱，戲院現倒閉潮。有議員指港產片同影院的連體關係，注定係一場「一齊生，或一齊死」的命運共同體，又形容現時電影業陷入雙重寒冬，單靠政府資源難以支撐整個電影圈，認為必需開拓破格的新融資渠道，建議探討推動區塊鏈電影融資平台，吸引加密貨幣投資者，嘗試推出港片文化債券，甚或是考慮在北部都會加入影視基建。

議員何敬康在社交平台貼文，指電影業不單止面對人才流失，戲院倒閉，產量減少等問題，可說香港電影面對着前所未有的困難。他又形容香港電影業現在既雙重寒冬，製作困境和放映場地同步萎縮，過去兩年，昂貴租金及串流媒體夾擊下，承載港片黃金歲月的影院地標一間又一間「執笠」，片商失去不少實體放映渠道，在惡性循環下，戲院愈來愈

少，導致片商減產，導致觀眾流失及更多戲院倒閉。

他指戲院不單是電影的容器，更加係香港一代的城市文化，他擔心若最後一塊銀幕都消失，香港電影的搏盡精神應該棲身何處呢？港產片同影院的連體關係，注定係一場「一齊生，或一齊死」既命運共同體。

究竟香港電影業點辦？他指香港近數年來不乏賣座電影，票房創新高，理應興賀，但整體個別電影市場仍然表現兩極，縱使香港電影業曾經好「威水」，享譽國際，但近年面臨轉型挑戰，很多業界都會討論創作空間問題，合拍片有合拍片好，可以打入內地市場，但劇本需要同時滿足兩地審查，導致港味淡化，反觀港味濃的電影，市場空間沒有合拍片大，可能令投資者卻步。

他指政府近年透過不同渠道支持電影發展，力度不錯，可惜資源有限，難於覆蓋整個行業。他表示，資源不外乎錢，不外乎投資者，單靠政府資源難以支撐整個電影圈，一定要開拓破格新融資渠道。

隨着區塊鏈和虛擬資產發展，他建議可否嘗試推動區塊鏈電影融資平台，吸引加密貨幣投資者參與電影製作和投資？可否推出港片文化債券，讓機構投資者認購文化債券，投資者可按票房分紅，甚至向政府申請獲得稅務減免。

政府催谷夜經濟，他認為又可否嘗試資助戲院凌晨場次放映本土實驗電影，加強夜間消費，其或若觀眾累積一定觀賞時數可兌換電影獨家權益例如拍攝現場探班、參與道具拍賣，以及可否在北部都會區加入影視基建。