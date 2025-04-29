王毅批美大搞單邊主義　倡金磚國家堅持普遍安全

中共中央政治局委員、外交部長王毅周一（28日）在巴西里約熱內盧出席金磚國家外長會晤第一階段會議，與各方討論金磚國家在推進和平與安全中的作用。王毅強調要堅持普遍安全，積極勸和促談，夯實發展之基，加強務實合作。他又批評美國大搞單邊主義、本國優先，強調金磚國家應共同反對一切形式的保護主義，促進貿易的自由化便利化。

王毅指摘，個別國家對世界的認知發生嚴重偏差，美國作為現行國際體系的最大受益者卻正在走向它的反面，明明長期從自由貿易中大量獲益，現在竟拿關稅當籌碼向各國漫天要價。他認為，如選擇默不作聲、妥協退縮，只會讓霸凌者得寸進尺，金磚國家應堅決維護以規則為基礎、以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制，維護其核心價值和基本原則。

王毅就完善全球治理闡明中方立場時，強調要維護多邊貿易規則，加強全球金融治理，實現綠色轉型。他重申，中方支持一切致力於和平解決烏克蘭危機的努力，期待當事方解決好危機的根源性問題，盡早達成一個公平、持久、有約束力並被各當事方接受的和平協議；又指中東問題當務之急是推動加薩全面停火，長久之策是推進「兩國方案」，中方願與金磚成員致力於中東長治久安。