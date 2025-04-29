政府代表出訪杜拜　邀阿聯酋體育部長訪港交流

政府推廣穆斯林旅遊，當局盼中東旅客來港之餘，也鼓勵港人前往中東旅遊和營商。

政府推廣穆斯林旅遊，吸引中東等地旅客到港。文化體育及旅遊局局長羅淑佩早前出訪阿聯酋杜拜，昨日(28日)在當地與阿聯酋體育部長進行交流和互動，雙方就推動當地成為全球大型國際體育賽事的樞紐、體育產業專業化、利用體育作為主要經濟動力，以及透過參與體育活動促進社區團結等方面，分享願景，而羅淑佩亦邀請對方訪港。

羅淑佩指，政府培育精英體育人才，為本地運動員提供支援及培訓，提及香港充滿活力的賽馬文化，並邀請阿聯酋體育部長到訪香港，探討進一步的體育合作與交流機會。

羅隨後拜會中國駐杜拜總領事歐渤芊，在會上匯報文體旅局近期的工作，並概述促進香港與中東地區合作及建立更緊密聯繫的計劃。歐渤芊分享她對阿聯酋文化和旅遊業生態的見解，指出兩地合作的潛在機會，強調香港在高端旅遊、賽馬旅遊、遊艇旅遊等方面具備優勢，有重要發展潛力。羅下午則出席阿拉伯旅遊市場展，參觀不同展館，與當地貿易代表交流，並探討香港與中東旅遊業界的合作機會。

文體旅局、旅發局和香港駐杜拜經濟貿易辦事處在晚上聯合舉行晚宴，出席人士包括中東旅遊業界主要合作夥伴，以及香港旅遊業界領袖和代表。羅致詞時表示，香港提供多元化旅遊體驗，適合任何年齡及喜好的旅客，而新落成的啟德體育園更可舉辦世界級體育和娛樂盛事，強調香港銳意成為穆斯林友善的目的地，期待與中東深化關係，盼不只接待更多中東旅客，亦鼓勵香港市民前往中東旅遊以及營商。