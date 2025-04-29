男病人偷拍護士兼發文性騷擾　51歲男涉窺淫罪被捕

近日網傳多則疑由病人發出、向女學護士學生「示愛」的貼文，內容談及該名學護的身材、描述學護為他進行的護理工作，且字眼相當露骨，更附上疑似「偷拍」的女學護照片及影片，惹來大量網民關注及批評。涉事的明愛醫院昨晚（28日）已就事件報案，據指，該名51歲姓唐男子昨晚因涉窺淫罪而被捕，但仍需留院。唐男其後獲准保釋，須於5月下旬向執法部門報到。

相關貼文日前在社交平台流傳，文中模仿八言詩排列，用上各種露骨字眼，大談該學護的身材及其護理工作。大批網民直斥發貼者「好恐怖」、「變態佬」。對於涉事病人被指是香港電台唱片騎師（DJ），香港電台就澄清，該名人士並非香港電台員工。

明愛醫院昨回應事件，指院方得悉事件後，已即時向受影響護士學生了解事件並致以慰問，並會為其提供一切所需要的支援。同時，醫院亦於昨晚就事件報案及約見該名病人，要求他刪除貼文等。

院方嚴正重申，根據《醫院管理局附例》，任何人不得在醫院內未經院方職員同意，拍攝照片、影片或錄像影片，並強調任何人應尊重前線醫護人員的專業，並在醫院範圍內應遵守《附例》。任何人如違反《附例》及影響病房運作，院方定必採取跟進行動。