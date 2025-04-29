政府交代推動東九龍文體旅措施　議員促體育園與高鐵等推套票

有議員建議，啟德體育園可與航空公司或高鐵合推優惠套票，吸引旅客留港消費。

政府今日(29日)在立法會交代推動九龍東文化藝術和體育活動，以及相關旅遊產業發展的措施。有議員建議，啟德體育園未來可與航空公司或高鐵合推優惠套票，吸引旅客留港消費。有議員認為，目前在九龍寨城公園舉辦的九龍城寨展覽，可與周邊景點串連發展成旅遊路線。

議員姚柏良表示，電影《九龍城寨之圍城》囊括金像獎多個獎項，認為目前在九龍寨城公園的相關展覽須再提升，建議展覽的導賞團應接受旅行團，以鼓勵業界帶旅客前往參觀，並和周邊景點串連成旅遊路線。

議員楊永杰認為，啟德體育園成功舉辦多場活動，下一步可與航空公司或高鐵合作，推出優惠套票，吸引旅客留港消費，增強酒店和餐飲零售經濟效益。

文化體育及旅遊局副局長劉震表示，啟德體育園已成為多項大型體育及娛樂盛事的新據點，政府和旅遊業界目標一致，希望爭取旅客在港逗留更多時間，並會發揮牽線角色，幫助不同機構和業界合作，不過涉及商業考慮，始終需要機構自行商討。此外，文體旅局已透過旅發局與郵輪公司合作，為郵輪旅客開拓九龍東岸上行程，包括參觀體育園和志蓮淨苑等景點。