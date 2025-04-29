台推進軍備自動化製程　應付台美合作生產炮彈需求

台媒周一（28日）引述消息指，台灣防務部門擬在5年內斥140億元新台幣（約33.6億港元）預算，在軍備局生產製造中心第202廠打造全自動生產線，應付台美合作生產155毫米炮彈的需求。台軍備局回應指，計劃以自動化製程等多元渠道提升產能，並積極參與印太民主陣營共同生產供應鏈。

知情人士透露，台防務部門計劃打造全新的自動化炮彈生產線，並以155毫米炮彈為主，優化現有炮彈生產線以提升產能。台軍備局回應指，借鏡俄烏戰爭經驗，該局生產製造中心為確保平時戰演訓及戰時供給無虞，計劃以自動化製程節約人力及擴充產線等渠道提升產能。該局又指，自動化製程將重點放在中大口徑彈藥、發射藥、瞄準鏡及各式裝備組裝等生產線，加強戰時武器及彈藥供給韌性；生產製造中心具備各式口徑火炮及彈藥自主產研能量，現有生產線及機具設備均依軍種委製項量，妥善規劃生產計劃及排程，如期如質滿足軍種戰備任務需求。

美國前副國務卿坎貝爾近日接受日媒訪問時表示，中美對彼此的依賴更勝其他國家，但對彼此依賴感到不舒服的程度也更多。他擔心中美關係在特朗普政府時期出現非故意的誤判，強調當務之急是確保不會陷入非故意的軍事衝突，相信深化並加強美台的非正式關係對美國至關重要，維護台灣和平仍符合美方利益。