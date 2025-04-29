逾8成受訪抑鬱症患者曾現自殺念頭　揭本地頑治抑鬱症比例或高於預期

抑鬱症是現代社會常見的健康問題，有機構調查發現，超過80%受訪抑鬱症患者曾出現自殺念頭，反映本地頑治抑鬱症問題可能比預期嚴重，惟公營醫療中針對頑治抑鬱症患者的新型藥物使用率估計僅有0.15%，情況不理想。香港心理社會康復協會建議，政府應提升速效藥物的使用量及加強公眾教育，以及早識別「隱形」患者及提供適切治療。

頑治抑鬱症是指對至少兩種抗抑鬱藥物沒有足夠反應的嚴重抑鬱症患者。香港心理社會康復協會引述本地大學研究指，約有18%的抑鬱症患者，在確診後6年內發展成頑治抑鬱症。以本地約30萬抑鬱症患者計算，估計有5.4萬人罹患頑治抑鬱症。此外，有國際研究發現，頑治抑鬱症患者每年的企圖自殺率，較一般抑鬱症患者高出10倍。

為了解本地頑治抑鬱症患者情況，協會去年7月至10月向本地情緒病患者群體進行問卷調查，收回106份有效問卷，當中有57.5%受訪者為抑鬱症患者。調查發現，在受訪抑鬱症患者中，有80.3%曾出現自殺念頭，當中29.5%更曾企圖自殺。協會在對比國際研究的企圖自殺率後發現，本地頑治抑鬱症比例可能高於預期。

協會又指，本港治療頑治抑鬱症主要通過腦電盪治療(ECT)和重複性穿顱磁刺激法(rTMS)。雖然近年藥物名冊中引入一款新型噴鼻式抗抑鬱速效藥，惟2024至25年度僅20位患者在公營醫療獲處方此藥物，以香港公營醫療體系中有約7.2萬名抑鬱症患者接受治療計算，若當中有18%為頑治抑鬱症患者，其數字約達1.3萬人，可見此藥物的使用率只有約0.15%，情況非常不理想。

協會認為，目前香港對頑治抑鬱症並沒有官方的統計數據，令該群患者「隱形」，建議政府增加頑治抑鬱症的數據統計，並通過提升速效藥物的使用量及加強公眾教育，以及早識別「隱形」患者及提供適切治療，防止悲劇發生，長遠也能減輕公營醫院住院治療成本負擔。