港大復活7億年前基因培育幹細胞　助推再生醫學瀕危物種保育

香港大學李嘉誠醫學院生物醫學學院今日（29日）公布，其研究團隊與倫敦瑪麗皇后大學和馬克斯普朗克陸地微生物學研究所合作，透過研究單細胞生物「領鞭毛蟲」，發現利用「SOX」因子可以重建其基因序列，並同時復原7億年前的關鍵蛋白「Ur-SOX」。實驗結果證實，「Ur-SOX」的功能與「SOX」類似。團隊將「領鞭毛蟲」的SOX蛋白培育幹細胞植入小鼠體內後，成功生出健康的小鼠組織。此發現揭示細胞的編程能力早於複雜動物出現前已經存在，顛覆學界一直以來以為只有動物基因才具備這種特殊能力的認知，為再生醫學及疾病研究上的的蛋白質設計帶來新方向。

從單細胞生物到多細胞動物的轉變，是生命演化史上的重大發展。由於幹細胞能無限自我複製，亦可分化為執行特定生理功能的「特化細胞」，故被視為可能是多細胞生命崛起的關鍵。港大醫學院研究團隊與演化生物學及生物化學專家合作，利用幹細胞調控因子「SOX」及「POU」因子，研究一種名為「領鞭毛蟲」的單細胞微型水生生物，其中「SOX」因子的實驗組成功重建領鞭毛蟲的基因序列。團隊更運用「分子時光機」技術，復原七億年前關鍵蛋白「Ur-SOX」的原始形態。

實驗結果顯示，「Ur-SOX」蛋白在實驗中效果依然。這種古老的蛋白質與哺乳動物（例如小鼠）體內的SOX蛋白功能相似，能夠將普通細胞轉化為具有發育成任何體細胞潛力的多能幹細胞。當團隊將古代領鞭毛蟲的SOX蛋白培育幹細胞植入小鼠體內後，這些細胞成功生出健康的小鼠組織。

透過實驗結果，證明細胞的編程能力在複雜動物出現前早已存在。而古代SOX蛋白仍保存誘導多能性的能力，有潛力成為進化「工具包」。科學家可利用這些古代蛋白質，或透過人工智慧設計的變體，開發出更安全、更有效率的細胞轉化方法，例如透過模擬進化機制，逐步改善蛋白質設計。同時亦可培育幹細胞並引導其分化為「成熟功能細胞」，推動更精準的疾病模型系統，讓研究人員精確地研究病理機制及測試藥物。此外，研究團隊計劃將工程化蛋白質用於細胞編程，以協助瀕危物種保育（例如實驗室培育配子）、生產更優質的再生醫學幹細胞等。