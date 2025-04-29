抬高紅酒價呃公司1200萬　免稅店兩前高層判囚最高57個月

廉政公署早前落案起訴兩名連鎖免稅店時任高層人員，控告二人串謀詐騙，隱瞞利益衝突以自組公司向法國供應商購入瓶裝紅酒，抬高價格逾1,200萬港元再轉售予該連鎖免稅店圖利。涉案時任總經理早前認罪，時任營銷採購總監經審訊後，亦被裁定罪名成立。今日(29日)在區域法院判刑。法官斥兩人嚴重破壞誠信，早有預謀，犯案時間頗長，判兩人分別入獄14個月及57個月。

受審後被裁定罪成的是71歲被告歐子琪，他是天傳有限公司(天傳)時任營銷採購總監，同案天傳時任總經理、78歲被告劉樹賢，早前承認控罪。法官以8年監禁為量刑起點，因應被告同意大部分案情等因素，判歐子琪入獄57個月；至於劉樹賢，因他有份主動停止詐騙計劃，主動承認責任令事件曝光，獲扣減85%刑期，判他入獄14個月。

據案情透露，兩名被告於2004年8月起安排天傳經由輝添發展有限公司(輝添)和萬好貿易有限公司(萬好)向該法國酒廠發出訂單。由2004年8月至2011年5月，天傳經輝添及萬好發出56張瓶裝紅酒訂單，涉及款項共逾2,600萬港元。廉署調查顯示，輝添及萬好其實以1,400多萬港元購入該56批紅酒，抬高價錢後轉售給天傳，致使天傳多付逾1,200萬港元。

廉署又發現，萬好及輝添其實由歐子琪及劉樹賢等人出資成立，並由劉樹賢及其女兒分別出任萬好及輝添的唯一股東兼董事。兩名被告從來沒有向天傳披露他們與萬好及輝添的關係。另外，歐子琪及劉樹賢又協議瓜分勾當所得的部分利潤。劉樹賢承認他因而獲分共200萬港元。

案件編號：DCCC 815/2022