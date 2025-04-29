公院明年加價惹基層反對　議員批做法本未倒置

公立醫院多項服務明年元旦起加價，有議員就舉行公營醫療收費改革論壇，邀請醫院管理局管局層及基層交流，大部分與會人士對收費改革表示反對。負責主辦活動的議員就認為，醫療改革涉及多個範疇，應待基層醫療、醫療融資等配套措施有全盤計劃後，才考慮增加收費，批評政府做法「本末倒置」。基層市民黃女士認為改革加重家庭負擔，批評當局醫護人手短缺，與市民濫用無關，質疑當局未有考慮措施對基層市民的影響。

社區組織協會幹事連瑋翹指出，醫療費用減免機制申請流程繁複，要求申請者提供不同的財政證明文件等，整個審批過程可能長達一個月以上。同時，雖然政府放寬減免機制的入息及資產限額，但若長者有強積金，加上少量儲蓄，便會超出豁免範圍，認為目前範圍仍然較窄。醫管局策略發展總監程偉權就表示，明白各組織的意見，未來數月將會研究減省審核減免程序。

地區組織代表梁小姐擔心，若有獨居長者行動不便，交通、陪診、送藥等服務都可能帶來更大經濟壓力。程偉權就解釋，公院的藥物目前以4星期為一次付費的單位，但藥物份量會視乎病人覆診時間處方，故長者毋需每周到醫院取藥，例如病人24周覆診一次，便可一次拿取24周的藥物。

明年加價後公營醫療資助率將降至94%，政府目標為5年內逐步減至90%。殘疾人事務及權益聯席代表黎沛薇就希望收費改革速度可減慢。程偉權回應指，整個改革計劃將會在5年間，循序漸進地推行，目前局方未有訂立下一個次檢討收費的幅度，或需視乎第一次檢討的結果才可定明目標。他又提到，除收費改革外，政府亦將提高服務量、加強基層醫療、提升私營醫療收費透明度及改善自願醫保計劃，並將探討包括個人儲蓄戶口及強制醫保等醫療融資方案。

負責舉辦論壇的議員狄志遠就擔心，收費改革一旦調整不當，市民或會因費用考量而延遲就醫，導致病情惡化，反而增加整體醫療成本。他又指，醫療改革應在基層醫療、醫療融資、公私營合作等多方面同步進行，而收費改革應置於整個改革的後段，認為政府目前先處理收費問題，卻未有為其他配套措施提供全盤規劃，做法有本末倒置之嫌。針對宣傳方面，他呼籲醫管局加強與市民雙向溝通，尤其加強宣傳和解釋豁免機制。