紅磡海濱擬變身新地標　議員憂無財務安排斥方案無新意

發展局近日建議將紅磡站周邊和海濱一帶發展成新地標。立法會發展事務委員會今日(29日)開會討論有關建議方案，會上多名議員關注會用何種方式發展項目土地，以及關注多層停車場的去向；有議員認為此發展用地建樓後可用於吸引投資移民；亦有議員擔心當局未有規劃財務安排，並批評地標大樓搞觀景台及餐飲體驗缺乏新意，坦言現時「天際100」無法成功吸引遊客，擔心地標大樓將重蹈覆轍。

對於項目發展模式，議員田北辰認為，該地多鐵路項目，應「拉埋港鐵落水」，建議給予港鐵服務費，再由港鐵作公開招標找發展商接手發展，利潤可按比例分；他又告誡當局「千祈唔好搞咩寫字樓，我聽到都驚！」，認為應多發展高級住宅，相信可賣出天價，除為政府帶來額外收入外，亦可吸引海外人士來港投資移民。

而議員葉劉淑儀則表示，對目前方案的構思「好難完全滿意」，她指出當局無提及財務安排，亦無作確切經濟效益評估，擔心建設商場生意淡靜，坦言對商場生意「好悲觀」。她又批評當局提議的地標50層大樓缺乏新意，認為現時「天際100」也有同樣效用，但根本無法吸引遊客，且曾試過舉辦酒會導致附近一帶大塞車，憂當局在地標大樓會發生同樣問題。另外，她亦質疑當局對遊艇停泊未有全盤計劃，舉例指西班牙巴塞隆拿的遊艇泊位有全套配套，才能成功吸引超豪遊艇，「唔係剩係得個位畀人泊。」

發展局常任秘書長(規劃及地政)何珮玲回覆議員表示，當局認同此用地發展住宅潛力高，將會備悉議員意見，亦會繼續預留多層停車場的用地予市民「park and ride(泊車後轉乘港鐵)」，建議方案也有在其他地方新增約900多個泊車位，其中200多個與住宅有關。

至於財務安排方面，何回應指已有做過財務評估上可行，下一步會再做詳細研究，「令成件事更有新意」，又稱已接獲不同持份者對遊艇泊位的意見，會再做好些，之後再深化研究遊艇與帆船泊位的比例。