灣仔海濱5.1無人機表演　組成搶包山麒麟舞動等圖案

旅發局本周四晚將在灣仔海濱舉辦的無人機表演。(旅發局模擬圖)

五一內地長假期正日，旅發局將在灣仔海濱舉辦三大非遺節慶主題的無人機表演，涵蓋天后誕、譚公誕及長洲太平清醮，屆時將有1,000架無人機拼湊多幅傳統節慶動態圖案，包括巨型花炮、瑞獸麒麟舞動、長洲太平清醮搶包山比賽等。

本周四勞動節(5月1日)當晚8時，灣仔臨時海濱花園將上演全長約12分鐘的無人機表演。1,000架無人機將拼湊出多幅動態圖案。其中天后誕主題為「祁求風調雨順」，傳統上民眾會在天后誕祈求風調雨順、國泰民安。無人機先組成海浪，色彩絢麗的大魚從海浪蜿蜒騰躍，再編織成傳統花炮，向市民旅客傳遞祝福。

譚公誕主題則是「瑞獸麒麟舞動」，瑞獸麒麟象徵吉祥與平安。無人機呈現「麒麟」點睛後，幻化成七彩麒麟躍上夜空，為節慶增添熱鬧與喜慶的氛圍。太平清醮主題為「搶包山比賽」，比賽是長洲太平清醮的特色活動，象徵祈福與豐收。無人機將重現搶包山的場景，展現香港非遺文化魅力。

背景音樂則採用原創配樂，融合中西樂風，結合電子舞曲與傳統東方鼓元素。當中亮點包括改編中國名曲《將軍令》，以氣勢磅礴的旋律，呈現搶包山經典場景，最後以柔和音調結尾。

旅發局指，無人機表演最佳觀賞位置在灣仔臨時海濱花園，但部分灣仔海濱場地因受角度影響，未能清晰觀賞無人機表演，而對岸九龍半島則未能欣賞表演，而現場或實施人潮管制。最新天文台預告顯示，當日大致多雲，有幾陣驟雨。旅發局呼籲公眾需密切留意網頁取得最新資訊。

旅發局推出全新主題宣傳「香港節慶 文化躍動」，向旅客及市民推廣傳統節慶與精選文化活動，涵蓋長洲太平清醮、天后誕、浴佛節、中華文化節、香港非遺月等。