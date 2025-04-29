中小企營商指數微升　整體信心仍維持保守

生產力局今日(29日)公布今年年第二季「渣打香港中小企領先營商指數」，調查結果顯示，本季綜合營商指數較上季輕微上升1至43.8，指數與過去數季相若，反映在環球經濟前景不明朗下，本地中小企的整體營商信心仍然維持保守。

5大分項指數中，其中3項錄得增長，包括「營業狀況」升3.7至41.6、「盈利表現」升3.6至39.1，及「投資意向」升0.3至49.9。相反，「環球經濟」則跌4.7至24.9，「招聘意向」跌0.1至50.7。

本季綜合營商行業指數方面，11個行業中，「金融及保險業」的升幅最高，升6.6至52.7。相反，「資訊及通訊業」錄得較大的跌幅，跌5.7至44.1，「地產業」跌2.5至42.5，「住宿及膳食服務業」跌2.3至41.2。

生產力局首席技術總監張梓昌指出，隨着美國持續對世界各個經濟體，尤其內地就貿易問題施壓，徵收對等甚至是更高的關稅，政商界均關注美國多變的貿易政策對本港經濟的影響。他續指，有超過一半的中小企預料本季的原材料成本會上升，顯示本地中小企對全球經濟大環境的信心仍然疲弱。

渣打銀行大中華及北亞區高級經濟師劉健恆表示，今年第二季的中小企指數顯示，在特朗普於4月宣布關稅新政策的衝擊前，香港經濟仍然保持改善勢頭。但值得關注，一些較依賴內需的行業，例如「零售業」和「建造業」的表現持續欠佳，反映內部需求尚未準備好抵銷出口即將出現放緩的情況。他認為，上述迹象顯示中小企需要更多政策的支持，以應付需求增加和現金流的不確定性。