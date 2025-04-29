指機場快綫票價8年無調整　交諮會指港鐵擬定加幅低於通脹

港鐵建議機場快綫加價，整體調整幅度為9.4%，預計今年6月內生效。交通諮詢委員會今日(29日)聽取港鐵介紹機場快綫票價調整的建議，交諮會主席張仁良表示，機場快綫8年未調整票價，港鐵建議的調整幅度低於同期累積通脹，且港鐵將在新票價生效後推出票務優惠，料有助應對營運成本上升等需求。

張仁良表示，交諮會委員得悉機場快線上一次調整票價距今已有8年，而港鐵建議調整票價的幅度低於同期累積通脹率。委員了解到建議的票價調整，將有助機場快線應付不斷上漲的營運成本及鐵路資產更新的投資需要。他續指，委員亦得悉在新票價生效後，港鐵會繼續投放資源以提升機場快線的設施及服務，以及提供多項票務推廣優惠，為乘客提供全面的機場鐵路服務。

根據政府及港鐵簽訂的《營運協議》，在諮詢交諮會及立法會交通事務委員會後，港鐵會經董事局決議通過新票價，並在實施新票價至少3周前，正式知會交諮會及立法會交通事務委員會，以及公布新票價。根據港鐵早前向立法會提交的文件，料新票價將於今年6月內生效。