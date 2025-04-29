近8成劏房戶認同簡樸房規管制度　政黨倡推計劃吸引業主盡早認證

政府就規管簡樸房提出建議方案，希望今年內立法，改善劏房的居住環境。有政黨進行問卷調查，發現接近8成劏房戶認同透過設立劏房居住環境的最低標準，可以改善其居住環境；同時最多租戶關注是否可以盡快上樓以及可否提升防火安全。該黨建議政府推出「早鳥計劃」，吸引業主盡早為其劏房登記及認證，並為65歲以上業主提供短期的免息貸款，助他們改裝單位。

有關調查於3月11日到4月初進行，訪問接近500人。簡樸房立法後規定要有最低面積、有窗及獨立廁所，接近8成的受訪租戶認同，透過立法建立「劏房」居住環境最低標準，可改善到其居住環境。另外，超過一半的租客最關注是否可以盡快上樓，希望能編配公屋，其次是提升住宅大廈的消防安全。至於是樂意入住簡約公屋或過渡性房屋，有逾六成受訪者表示願意入住。

該黨又要求設立臨時安置計劃，於現時申請過渡性房屋中，增加新申請資格，為受簡樸房規管制度寬限期內，被迫離開住所的住戶得到安置；又提出應持續營運過渡性房屋，以社會房屋的模式運作，給有住屋困難的合資格的住戶居住。另外，由於現今的現金津貼計劃會於6月底完結，建議於關愛基金推出新支援計劃，對受政策影響的住戶提供不同支援，例如資助地區服務隊為住戶提供搬遷津貼轉介及相關服務。為幫助年長業主改動劏房，該黨建議可參考樓宇更新大行動及樓宇復修資助計劃，如合資格年滿65歲以上的劏房戶業主，其單位需要改動以符合原則，當局可以考慮提供短期的免息貸款，助他們進行改裝。