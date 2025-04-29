長期病漢針灸染食肉菌需截肢　註冊中醫疑未遵守感染控制程序

一名長期病患男子因搬重物意外扭傷後，曾三次接受兩名註冊中醫針灸治療，惟病情未有好轉並到私家醫院求醫，臨床診斷為壞死性筋膜炎併發敗血性休克，左下肢需要進行截肢手術。衞生署衞生防護中心今日(29日)表示，病人現時仍然留院，情況穩定，其臨床樣本經化驗後發現甲類鏈球菌(俗稱「食肉菌」)。經調查發現，其中位於銅鑼灣的涉事註冊中醫師懷疑未有嚴格按照感染控制程序進行針刺；另一位於上環的註冊中醫師方面，衞生署人員多次到訪卻未見營業，署方會繼續跟進調查及積極與之聯繫。

消息指，其中一間涉事註冊中醫為銅鑼灣妙仁堂中醫診所，醫師為何俊儒，其於社交平台的帳號有近5,000名粉絲，自我介紹標註有「國家註冊中師」及「香港註冊中師」，並分享針灸等中醫調理及診症資訊；另一「失蹤」的涉事註冊中醫，據悉是上環黃力行中醫針灸所。

初步流行病學調查顯示，病人於本月6日因提起重物時意外扭傷，繼而出現左邊臀部疼痛、左小腿及腳麻痹，病人因此於翌日、本月9日及10日，先後3次到上環及銅鑼灣接受2名註冊中醫師提供的中醫針灸治療。病人其後於本月11日出現發燒及左腳大腿疼痛，同日到港島區一間私家醫院求醫。因臨床診斷為壞死性筋膜炎併發敗血性休克，翌日被轉送瑪麗醫院接受治療，並於本月13日接受左下肢截肢手術。他於潛伏期間沒有外遊，亦沒有傷口或其他造成皮膚破損的創傷，其家居接觸者沒有病徵。

衞生署人員到過病人曾接受針灸治療的處所調查。就位於銅鑼灣的涉事註冊中醫師，衞生署人員已審查針灸和感染控制程序，以及收集環境樣本進行檢測。化驗結果顯示，診所的其中一個環境樣本被檢測出含有甲類鏈球菌，與患者樣本同屬emm 4型，進一步基因分析工作仍在進行中。

另外，在調查過程中，調查人員懷疑該中醫師未有嚴格按照感染控制程序進行針刺。調查仍在進行中，若懷疑該中醫師有專業失當行為，衞生署會考慮將個案轉介香港中醫藥管理委員會跟進。至於位於上環的註冊中醫師，衞生署人員多次到訪亦未見營業，衞生署會繼續跟進調查和積極聯繫涉事的註冊中醫師。衞生署暫時沒有接獲有關兩間涉事處所其他病人接受針灸治療後，出現不良反應的報告。