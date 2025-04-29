餐飲業料五一假期生意按年增長5%　料能對沖外遊的消費力

一連5日的五一內地長假期本周四展開，餐飲業界預料受惠熊貓熱等因素，內地旅客人數會較政府預計的84萬人次為多，並能對沖港人出遊的人數，有助業界生意。他又說坊間各區將舉行的活動，能吸引本港市民消費。

香港餐飲聯業協會會長黃家和認為，實際旅客的人數會較當局預期多，有助餐飲業的生意，相信生意會較去年同期增長約5%。黃續指，雖然勞動節適逢周末及佛誕假期，部分港人或趁機外遊，但相信訪港旅客能對沖外遊人流。假設長假期間，每日約16至20萬人次訪港，對餐飲業的生意有一定幫助。

黃家和又說，政府推動「熊貓經濟」下，不少餐廳已經推出以大熊貓為主題的菜單，個別酒店甚至更換印有熊貓圖案的床單，相信海洋公園6隻大熊貓能吸引內地及東南亞等地遊客訪港，只要各界多走一步，便有助改善整體市面氣氛。

入境處早前預料約有571萬人次經各海、陸、空管制站進出香港，當中約有490萬人次會經各陸路邊境管制站進出香港。而長假期為內地人出遊旺季，處方料約有84萬內地旅客人次進入香港，每日平均訪港人次較去年五一及農曆新年長假期分別增加約10%及13%。當局指各個主要旅遊景點已制定特別方案，以應付預期增加的人流。