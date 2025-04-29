陸施壓比利時　逼台駐處撤青天白日旗

比利時媒體周一（28日）報道，台灣駐比利時代表處逾兩年前在大陸政府向比利時施壓下，被迫撤走懸掛在天台的青天白日旗。布魯塞爾國際書展去年原打算邀請台灣作為「主題國」參展，也因顧慮大陸而作罷。台駐歐盟兼駐比利時代表李淳回應詢問時表示，大陸在國際上對台打壓長期不斷、無所不在，台方會繼續全方位捍衞自身國際空間。

報道指，大陸使館2022年底要求比利時外交部設法移除掛在台灣駐比利時代表處天台的青天白日旗，比利時方面為避免發生外交摩擦，於是向台方轉達了請求，台方最終在2023年初將旗撤下。台媒稱，為避免事件影響台比關係，當時未報道事件，後來多名台駐比利時外交人員自發性在辦公室窗戶貼上青天白日旗貼紙。比利時皇家軍事學院國際關係講師范莎娜指出，大陸使館經常為了台灣在正式文件上的稱呼致電或去信比利時政府，要求避免任何可能指向台獨的稱呼。大陸政府也力阻比利時部會首長和歐盟執行委員會的官員，與台灣有任何正式接觸。

布魯塞爾書展負責人表示，去年書展想要以亞洲國家或地區如日本、南韓和台灣為焦點，但比利時外交部以國際背景作勸告，使書展決定放棄台灣。比利時外交部否認對是否邀請台灣作出建議，只是「強調大陸對於與台灣有關的一切非常敏感，並且需要避免對台灣地位產生任何誤解」。大陸使館回應則指，反華分離勢力在外力支持下損害中國主權和領土完整，阻礙大陸與比利時發展關係。