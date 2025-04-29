毅行者11月舉行　4人一隊下周三起報名

全港最大型遠足籌款活動「毅行者」將於今年11月28日至30日舉行，並於下周三（5月7日）起接受報名，參加者須4人一隊，48小時內完成100公里麥理浩徑及其他接續路段。今年起點為西貢北潭涌，終點則設於屯門哈羅香港國際學校。

樂施毅行者督導小組召集人陳智思表示，目前正與政府商討加強活動宣傳，他又提及去年比賽期間有雨，賽道滿布泥濘，為賽事帶來挑戰，考驗參賽者堅毅精神。樂施會籌募及傳訊總監王灝鳴稱，活動是一個絕佳平台讓參與者細賞麥理浩徑的壯麗景色，體驗香港獨有的自然風貌，期望藉此吸引更多海外健兒一同感受香港山野的魅力，加入這場充滿挑戰與意義的旅程。

香港傷健共融網絡經理（運動康復及籌款）林旭蕾和視障跑手陳智順表示，隊伍自2011年成立後，多次組成傷健隊伍參與毅行者，大大有助推動傷健共融，並鍛煉殘疾人士的毅力。匡智獅子會晨崗學校老師施性概已連續12年帶領學生參加毅行者活動，去年亦帶領4位輕度智障及有自閉症的特殊學校高中學生，畢業前組隊參加。去年完成100公里路線的蔡垂希表示，毅行過程雖然困難，但很高興能夠完成目標。