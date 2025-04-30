疑因北都發展　打鼓嶺違法倒泥猖獗　村民憂變代罪羔羊

政府近年加快發展北部都會區，但打鼓嶺一帶鄉郊居民未見其利，先見其弊。有村民稱近年有不知名人士圍封他們的農地後，四處傾倒泥頭，更甚者令村民成為違法傾泥的「代罪羔羊」。有村民曾向政府部門反映但不成功，直言「荒謬」，「（自己）撻地被人霸咗仲要申請先可以攞返」。當局回覆議員時表示，過去數月經市民及議員反映的15宗個案全屬違例填土，已向其中3個發出「完成規定事項通知書」，其餘個案仍在跟進。有議員指非法傾泥情況猖獗，認為政府要提高阻嚇力，遏止有關情況。

東網記者日前到其中一條稱受困擾的村落實地視察，發現部分農地有被重型車輛輾過的痕迹，留下車胎印，亦有部分地方被以約2個人高的圍板圍封，只能透過縫隙探視，亦發現裏面有泥土堆放。該村落以往一塊密密麻麻的大範圍芒草田，在互聯網受到追捧，但視察時發現有一大片範圍已被泥頭覆蓋，面積約一個籃球場。從山上遠看，原是綠油油的農地變得「一撻撻」。

有村民指多數地方原先是他們的農地，但去年11月開始有不明人士向相關地段傾泥，傾倒泥頭的人會圍封他們的土地，並在相關範圍傾倒泥頭。村民指起初通報執法部門後，傾倒泥頭的人士承諾會還原並歸還相關地塊，但及後檢查發現，對方不但沒還原該處，反而進行更多工程。記者現場所見，相關加建物包括架設貨櫃屋、閉路電視及不明管道。

對於自己的土地被圍封後，有村民指過往曾想入內，但傾倒泥頭的人反指他們是「擅闖」。村民曾向政府部門反映有關情況，但部門着他們自行辦理相關手續。被問到相關情況對他們有何影響時，該村民指原先只是「一撻農地空咗喺度咋嘛」，但是被傾泥後會被政府控告，讓村民感到困擾。

另一村民補充，因為他們是農田的主人，或被誤會他們在該處傾倒泥頭，反問「我哋搵人嚟做呢啲（傾泥）做咩啫？」村民指原先「啲地無人郁(口架)嘛」，懷疑政府推出北部都會區後，才開始有不知名人士傾泥。

身兼打鼓嶺區鄉事委員會主席的議員陳月明曾在社交媒體透露，早前接獲地區人士反映後，致函發展局轉介有關個案，並披露副局長林智文覆函，指當局難以介入「土地擁有人表示其土地被人侵佔事宜」之類的私人土地業權糾紛。

但林智文在信中透露，從村民投訴及陳月明的轉介，共接獲涉及15個地段的報案記錄。他指其中11個地段為禾徑山香園圍公路兩旁近期的違例填土個案，而規劃署已就當中3個地段發出「完成規定事項通知書」；其餘8個地段，規劃署會按搜集到的證據及資料，以決定下一步的行動。他又指餘下4個地段並不屬近期違例發展的個案，已中止發展或已恢復原狀。

陳月明回覆本報表示，新界北一直有棕地作業，隨着北都各個發展區公布土地用途建議，有部分棕地面臨搬遷。她指區內有不少荒廢的農地和祖堂地，近年有人租一幅土地後再霸占附近土地；有人更大膽直接非法霸占。她又指相關人士填泥後會出租相關土地，原業主及祖堂代表難以維權。

她指目前填泥問題暫時集中在打鼓嶺坪洋三鄉一帶，目前有15個地段涉及影響，認為政府有必要考慮如何提高阻嚇力。她又認為目前執管機制有改善空間，指若相關情況在市區發生，執法部門定必第一時間介入調查。她指執法部門目前在鄉郊地區角色有限，此類問題亦牽涉規劃署、地政總署及環保署等部門，應該檢視執管機制。